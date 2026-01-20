ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة المتحدة البريطانية تخطط للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية حيوية إلى موريشيوس.

وفي وقت لاحق ؛ صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الاثنين، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية بسبب خطط الولايات المتحدة لضم جرينلاند "ليست طريقة للتعامل مع الحلفاء".

وقالت كوبر أمام مجلس العموم البريطاني: "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لمناقشاتنا وشراكاتنا عبر الأطلسي. جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومستقبلها شأن يخص سكانها والدنماركيين وحدهم"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان ترامب قد هدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية على عدد من الحلفاء الأوروبيين الذين اعترضوا على مطالبه بشراء جرينلاند.

وقالت كوبر إن استخدام الرسوم الجمركية أو التهديد بها بهذه الطريقة "أمر خاطئ تمامًا، وغير مبرر، بل ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضافت كوبر: "لدى الولايات المتحدة بالفعل معاهدة سارية المفعول مع الدنمارك تعود لعام 1951، تنص على وجود أمني أمريكي واسع النطاق في جرينلاند، وتدوم التحالفات لأنها تُبنى على الاحترام والشراكة، لا على الضغط".

وأعلنت كوبر أن المملكة المتحدة تعتزم "المساهمة" في سلسلة من التدريبات في شمال المحيط الأطلسي وشمال القطب الشمالي خلال عام 2026 "لتعزيز أمننا في القطب الشمالي".

وفي حديثها عن هذه التدريبات، قالت: "نعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لتعزيز أمننا في القطب الشمالي، بما يخدم مصالح أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية معًا، من خلال التحالفات والشراكات، لا من خلال التهديدات بالتعريفات الجمركية أو السيادة التي تقوض أمننا الجماعي".