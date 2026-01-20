قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
أخبار العالم

ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن  المملكة المتحدة البريطانية تخطط للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية حيوية إلى موريشيوس.

وفي وقت لاحق ؛ صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الاثنين، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية بسبب خطط الولايات المتحدة لضم جرينلاند "ليست طريقة للتعامل مع الحلفاء".

وقالت كوبر أمام مجلس العموم البريطاني: "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لمناقشاتنا وشراكاتنا عبر الأطلسي. جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومستقبلها شأن يخص سكانها والدنماركيين وحدهم"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان ترامب قد هدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية على عدد من الحلفاء الأوروبيين الذين اعترضوا على مطالبه بشراء جرينلاند. 

وقالت كوبر إن استخدام الرسوم الجمركية أو التهديد بها بهذه الطريقة "أمر خاطئ تمامًا، وغير مبرر، بل ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضافت كوبر: "لدى الولايات المتحدة بالفعل معاهدة سارية المفعول مع الدنمارك تعود لعام 1951، تنص على وجود أمني أمريكي واسع النطاق في جرينلاند، وتدوم التحالفات لأنها تُبنى على الاحترام والشراكة، لا على الضغط".

وأعلنت كوبر أن المملكة المتحدة تعتزم "المساهمة" في سلسلة من التدريبات في شمال المحيط الأطلسي وشمال القطب الشمالي خلال عام 2026 "لتعزيز أمننا في القطب الشمالي".

وفي حديثها عن هذه التدريبات، قالت: "نعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لتعزيز أمننا في القطب الشمالي، بما يخدم مصالح أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية معًا، من خلال التحالفات والشراكات، لا من خلال التهديدات بالتعريفات الجمركية أو السيادة التي تقوض أمننا الجماعي".

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

النبي محمد

ماذا كان يقول الرسول مع استقبال أول أيام شعبان ؟

الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر عبادة عظيمة

التيمم

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل "جوي أووردز".
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

