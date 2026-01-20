تضم قاعدة أمريكية..ترامب: بريطانيا تخطط للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا لموريشيوس

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال ترامب: إن بريطانيا تخطط للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا التي تضم قاعدة أمريكية حيوية إلى موريشيوس.

وخرج أكثر من ألفي شخص في مسيرة احتجاجية بمدينة زيوريخ السويسرية، رفضا لانعقاد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي وكذلك لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لما نقلته وكالة "كيستون-إس دي إيه"، انطلقت المظاهرة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي من ساحة بوركليبلاتس. وسار المتظاهرون في شوارع زيوريخ حاملين شعارات مناهضة، أبرزها "ترامب لا يزال غير مرحب به!".