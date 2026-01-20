أحرقوا علم أمريكا.. مظاهرات في سويسرا ضد المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة ترامب

خرج أكثر من ألفي شخص في مسيرة احتجاجية بمدينة زيوريخ السويسرية، رفضا لانعقاد الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي وكذلك لمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ووفقا لما نقلته وكالة "كيستون-إس دي إيه"، انطلقت المظاهرة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي من ساحة بوركليبلاتس. وسار المتظاهرون في شوارع زيوريخ حاملين شعارات مناهضة، أبرزها "ترامب لا يزال غير مرحب به!".

وأشعل المحتجون المفرقعات والألعاب النارية الدخانية، وتم إحراق علم الولايات المتحدة. كما حملت اللافتات عبارات مثل "ترامب مختل" و"أغلقوا المنتدى الاقتصادي العالمي".

وأفادت الوكالة بأن المبادرة لتنظيم المظاهرة جاءت من المنظمة اليسارية "حركة من أجل الاشتراكية". ويرى المنظمون أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترامب تعود إلى ما يصفونه بـ "دبلوماسية الزوارق الحربية"، وهي سياسة تُتهم باستخدام الترهيب بالقوة ضد الدول الأضعف.

وتعتقد المنظمة أن زيارة الرئيس الأمريكي لدافوس "هي تعبير ورمز للأوضاع السياسية المضطربة".

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة غير حكومية سويسرية تعقد اجتماعات سنوية تجمع قادة الأعمال والسياسة والخبراء من مختلف المجالات.