موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح

أفاد عمال إغاثة وشهود عيان بأن أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات أجبرت آلاف السكان في موزامبيق على الفرار من منازلهم.

وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يشارك في جهود الإغاثة، أن الكارثة أثّرت مباشرةً على أكثر من 620 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه ما يزيد على 72 ألف منزل، وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمراكز الصحية.

وأظهرت لقطات جوية مساحات شاسعة من الأراضي غطّتها المياه بالكامل، لم يبقَ منها سوى قمم الأشجار.

وحتى الآن، لم تُعلن أي تقديرات رسمية بشأن عدد الوفيات أو الإصابات الناجمة عن هذه الفيضانات.

وقالت راشيل فاولر، مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد، من العاصمة مابوتو لوكالة "رويترز": "من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة، وقد وصلت السدود بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ويزيد من عدد الأشخاص المعرضين للخطر".



