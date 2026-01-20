قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيء
تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا
موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
أخبار العالم

موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح

هاجر رزق

أفاد عمال إغاثة وشهود عيان بأن أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات أجبرت آلاف السكان في موزامبيق على الفرار من منازلهم.

وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يشارك في جهود الإغاثة، أن الكارثة أثّرت مباشرةً على أكثر من 620 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه ما يزيد على 72 ألف منزل، وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمراكز الصحية.

وأظهرت لقطات جوية مساحات شاسعة من الأراضي غطّتها المياه بالكامل، لم يبقَ منها سوى قمم الأشجار.

وحتى الآن، لم تُعلن أي تقديرات رسمية بشأن عدد الوفيات أو الإصابات الناجمة عن هذه الفيضانات.

وقالت راشيل فاولر، مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد، من العاصمة مابوتو لوكالة "رويترز": "من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة، وقد وصلت السدود بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ويزيد من عدد الأشخاص المعرضين للخطر".


 

