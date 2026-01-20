أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن

أفاد مسؤولون في ولاية ميشيجن الأميركية، أن السلطات تعمل على فتح طريق شهد حادث اصطدام بين أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ظل عاصفة ثلجية قوية.

وقالت شرطة ولاية ميشيجن إنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

وشمل الحادث ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج والذي يشهد عادة حركة مرور كثيفة، مغلقا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35.5 سنتيمتر في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيغن.

ونصحت الأرصاد في بيان بعدم التوجه إلى هذه المناطق.