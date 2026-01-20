ترامب: جرينلاند ضرورية للأمن القومي الأمريكي والعالمي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجريت مكالمة جيدة للغاية مع الأمين العام لحلف الناتو بشأن جرينلاند.

وأوضح أن جرينلاند ضرورية للأمن القومي الأمريكي والعالمي.

وفي سياق متصل..قال برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية التي تعارض ضم جزيرة جرينلاند، بدأ يحقق نتائج فعلية.

وأشار إلى أن ألمانيا شرعت بالفعل في التراجع عن موقفها؛ بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10%، لافتًا إلى أن هذا التهديد كان فعالًا دون أن يترتب عليه أي تكلفة مباشرة على الولايات المتحدة.