مسؤول سابق بالنتاجون: التدخل العسكري الأمريكي في جرينلاند خيال روّجت له بعض عواصم أوروبا

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية التي تعارض ضم جزيرة جرينلاند، بدأ يحقق نتائج فعلية.

وأشا، إلى أن ألمانيا شرعت بالفعل في التراجع عن موقفها؛ بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10%، لافتًا إلى أن هذا التهديد كان فعالًا دون أن يترتب عليه أي تكلفة مباشرة على الولايات المتحدة.

وأوضح سادلر، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن تدخل عسكري أمريكي في جرينلاند لا يستند إلى أي واقع عملي.

ووصل هذه الفكرة بأنها “خيال محض” روّجت له بعض العواصم الأوروبية ذات التوجهات الليبرالية، مؤكدًا أن هذه الدول هي التي دفعت بفكرة التدخل العسكري إلى الواجهة، رغم أنها غير واقعية على الإطلاق، ولا تعكس النوايا الفعلية للإدارة الأمريكية.

وفيما يتعلق بإصرار الرئيس الأمريكي على مسألة ضم جرينلاند؛ أوضح “سادلر” أن القضية لا تتعلق بالحصول على الموارد أو الصفقات، إذ تمتلك الولايات المتحدة بالفعل وجودًا عسكريًا وصلاحيات واسعة على الجزيرة، تمكنها من الوصول إلى أي مصالح استراتيجية عند الحاجة، مؤكدا أن الدافع الحقيقي وراء هذا التوجه هو اعتبارات الأمن القومي.

وأشار إلى أن جزيرة جرينلاند تحتل موقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية في منظومة الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، خاصة في مواجهة أي تهديدات محتملة من روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

وذكر “سادلر” أن المستشعرات والقواعد العسكرية الموجودة في الجزيرة، تشكل عنصرًا أساسيًا في حماية الولايات المتحدة، فضلًا عن حماية دول حليفة مثل كندا.