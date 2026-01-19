قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير حكومية "خاصة" في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تم تنظيم حملة مكبرة.

 أسفرت الحملة عن غلق وتشميع لعدد ٤ منشآت طبية وإستصدار قرارات غلق لعدد ٣ منشآت مخالفة، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٢ لسنه ٢٠٢٦ وقرار رقم ١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥ وقرار ١٠٢٧ لسنه ٢٠٢٥.

هذا إلى جانب إنذار ٧ منشأة أخرى لتلافي السلبيات، والتى تضمنت مخالفات لإشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة - أن اللجنة قامت بالمرور على عدد ٣٥ منشأة طبية خاصة وتشمل مستشفى خاص ومراكز طبية تنوعت تخصصتها بين مركز للكُلى ،مراكز جراحات العيون والليزك وعيادات تخصصية أخرى.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

