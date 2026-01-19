مسئول سابق بالناتو: تهديدات ترامب تمثل موقفا غير مسبوق وخطيرا

قال روبرت بزتشيل، المسؤول السابق في حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الدول الأوروبية تواجه تحديًا صعبًا وغير مسبوق في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طرح مسألة ضم الجزيرة، إلى جانب التلويح بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية، لافتًا، إلى أن هذا الموقف ينطوي على خطورة حقيقية تطال أوروبا وحلفاء الناتو على حد سواء.

وأوضح روبرت بزتشيل، المسؤول السابق في حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعور بالتهديد لا يقتصر على الدول الأوروبية فقط، بل يمتد إلى جميع حلفاء الناتو، ما يجعل هذه القضية ذات أبعاد مزدوجة تمس الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي معًا.

وأشار روبرت بزتشيل، المسؤول السابق في حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالأراضي، بل تتجاوز ذلك لتؤثر بشكل مباشر على هيكل التعاون الأوروبي القائم منذ سنوات.

وذكر روبرت بزتشيل، المسؤول السابق في حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الاتحاد الأوروبي بدا متقاعسًا عن اتخاذ موقف حاسم، في ظل التهديدات المرتبطة بفرض العقوبات أو الرسوم الجمركية، فضلًا عن وجود بعثات سابقة سعت إلى التحكم في الأوضاع الأمنية في المناطق المجاورة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

وشدد بزتشيل على ضرورة أن تبادر الدول الأوروبية إلى فهم المنطق الكامن وراء هذه التحركات الأمريكية، والعمل على صياغة رد منضبط ومبني على أسس واضحة.

وأكد، أن هذا التهديد يجب أن يُواجَه، لا سيما أنه ينتهك المادة الأولى من اتفاقية واشنطن، فضلًا عن تعارضه مع الاتفاقيات الأمنية الموقعة مؤخرًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

