فاطمة تكشف تفاصيل ليلة الرعب مع زوجها: حلق شعري وكان هيموتني بسكين

روت 'فاطمة'، خلال لقائها ببرنامج 'تفاصيل' المذاع على صدى البلد 2، مع الإعلامية نهال طايل، تفاصيل مرعبة عن ليلة كادت تفقد فيها حياتها بعد اعتداء زوجها عليها بطريقة وحشية داخل منزلهما، مؤكدة أن جيرانها كانوا سببًا مباشرًا في إنقاذها.

وقالت فاطمة إن زوجها كان يقضي أيامًا دون نوم بسبب تعاطي المخدرات، ويدخل في نوبات من الهلاوس، مضيفة: 'كان يدخل الحمام يقعد يبص على الحيطان بالساعتين.. لو فيها رطوبة يتخيل إنها كلمة مكتوبة'.

وسردت تفاصيل الليلة التي تعرضت فيها لأشد أنواع العنف، قائلة: 'ضربني بالشومة في رجليّ ووقف يدوس بكعب رجله على أماكن مصابة.. مناخيري كانت بتجيب دم'.

وأضافت أنه قيّدها بقطع من الأفيز في يديها وقدميها، ثم أقدم على قص شعرها بالكامل باستخدام مقص ثم ماكينة حلاقة، قائلة: 'حلق لي شعري كله وحواجبي وأنا متكتفه'.

وأوضحت أن جيرانها كانوا يتابعون حالتها من ثقب صنعوه في باب شقتها خوفًا من أن يلحق بها الأذى، متابعة: 'كانوا بيبصوا يشوفوني عايشة ولا ميتة'.

وبحسب روايتها، حاول زوجها طعنها بسكين كبيرة، قبل أن تتدخل إحدى الجارات وتقتحم الغرفة لإنقاذها بعد سماع صراخ الأطفال، مضيفة: 'جاب سكينة زي السونكي وعايز يضربني.. جارتي زقته ولمّت الناس'.

وأكدت فاطمة أنها تمكنت من الهرب بعد إصابتها بجرح في الرقبة والرأس وإصابات متعددة في أنحاء الجسد، قائلة: 'كرهته لأنه ظالم وغبي وكان بيموتني'.

وقالت إنها ظلت صابرة على معاملته السيئة على أمل أن يتغير، خاصة بعد خروجه من السجن، لكنها فوجئت بتضاعف عنفه بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه.