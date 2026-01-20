ترامب يسخر من ماكرون ويهدده بالرسوم الجمركية.. والرئيس الفرنسي يدعوه لزيارة باريس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على بعض المنتجات الفرنسية، في خطوة زعم أنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها ترامب لحل النزاعات العالمية.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن تصريح ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، قال ترامب: "هل قال ذلك؟ حسنًا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبًا جدًا".

وأضاف ترامب: "سأفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على خموره ونبيذه الشمبانيا، وسينضم".

وذكر مصدر مقرب من ماكرون أمس الاثنين أن فرنسا تعتزم رفض دعوة الانضمام إلى المبادرة في هذه المرحلة.

كان ترامب قد اقترح في الأصل إنشاء "مجلس السلام" عندما أعلن في سبتمبر الماضي عن خطته لإنهاء الحرب في غزة، لكن دعوة وُجّهت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي تُحدّد دورًا واسعًا لإنهاء النزاعات عالميًا.

ويدعو مشروع ميثاق أرسلته الإدارة الأمريكية إلى نحو 60 دولة، الأعضاء إلى المساهمة بمليار دولار نقدًا إذا رغبوا في استمرار عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات، وفقًا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.

وقد أبدت الحكومات حذرًا يوم الأحد الماضي إزاء دعوة ترامب، وهي خطة قال دبلوماسيون إنها قد تضر بعمل الأمم المتحدة.

وفي يوم الاثنين، قال ترامب أيضًا إنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مجلس السلام.

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستطيع ترتيب اجتماع بعد دافوس في باريس بعد ظهر يوم الخميس، وذلك وفقًا لصور من الرسائل التي أرسلها ماكرون إلى ترامب والتي نشرها الرئيس الأمريكي على موقع Truth Social.

كما دعا ماكرون ترامب لتناول العشاء في باريس يوم الخميس.