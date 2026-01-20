مخزونات الغاز الجوفية في أوروبا تنخفض إلى أقل من 50% عن العام الماضي

أفاد موقع Gas Infrastructure Europe بأن مخزونات الغاز الجوفية في أوروبا إنخفضت إلى أقل من 50% في 18 يناير أي قبل نحو ثلاثة أسابيع من انخفاضها في العام السابق.

وفي تقرير سابق نشرته وكالة «بلومبرج» عن أن أسواق الغاز في أوروبا ؛ فقد شهدت هذا الأسبوع ارتفاعاً قياسياً تجاوز 30%.

وتعد هذه النسبة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من عامين، وسط موجة من الطقس البارد غير المعتاد وتغير كبير في معنويات المستثمرين والمتداولين.

وتشير البيانات إلى أن العقود الآجلة القياسية لكميات الغاز كسرَت اتجاهًا استمر لأشهر ضمن نطاق تداول ضيق، وتجاوزت مستوياتها السابقة مدفوعة بتزايد نشاط التداول الأمريكي.

ويصف محللون هذا الارتفاع بأنه “عاصفة مثالية”، إذ تصادف زيادة الطلب على التدفئة مع مخاطر جيوسياسية متجددة، مما أدى إلى تحرك غير مسبوق في السوق.