مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
الحرس الثوري الإيراني يقبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية
بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر
وفاة والدة رضا البحراوي ونقلها إلى منزلها بطنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان
زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه
فرصة ذهبية للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المنحة الرئاسية المجانية "الرواد الرقميون"
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
محمد على

أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانج سونج هو من منصبه.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة البناء والتحديث لمجمع آلات يونج سونج.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كيم جونج أون أصدر قرار الإعفاء، خلال اجتماع رسمي.

جاءت الإقالة على خلفية ما وصفه الزعيم الكوري الشمالي  بالفشل الجسيم في أداء المهام وعدم الأهلية لتحمّل المسؤولية.

وقال إن "المسؤول المقال لا يمتلك الصفات ولا القدرات التي تؤهله لمنصبه”.

أشار  إلى أن "أداءه اتسم بعدم المسؤولية وسوء التقدير، ما تسبب في إخفاقات خطيرة وخسائر اقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي كانت تحت إشرافه".

وأكد الزعيم الكوري، أن "الإقالة جاءت بعد أن ثبت أن يانج سونج هو لم يتحمل مسؤولياته، ولم ينفذ توجيهات الحزب على النحو المطلوب"، معتبراً أن استمراره في منصبه كان سيشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية.

زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون نائب رئيس الوزراء يانج سونج هو أصدر قرار الإعفاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

سعر الدولار في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

احمد موسى

لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثيقة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011 في قضية التخابر

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

المستشار محمد السعيد الشربينى

استكمال محاكمة 5 متهمين فى قضية داعش الطالبية.. بعد قليل

فادي خفاجة

نظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف.. اليوم

حريق صورة ارشيفية

السيطرة على حريق شب فى شقة بشبرا الخيمة دون أى خسائر بشرية

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

