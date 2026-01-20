زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه

أعلن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، "إعفاء نائب رئيس الوزراء يانج سونج هو من منصبه.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعادة البناء والتحديث لمجمع آلات يونج سونج.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن كيم جونج أون أصدر قرار الإعفاء، خلال اجتماع رسمي.

جاءت الإقالة على خلفية ما وصفه الزعيم الكوري الشمالي بالفشل الجسيم في أداء المهام وعدم الأهلية لتحمّل المسؤولية.

وقال إن "المسؤول المقال لا يمتلك الصفات ولا القدرات التي تؤهله لمنصبه”.

أشار إلى أن "أداءه اتسم بعدم المسؤولية وسوء التقدير، ما تسبب في إخفاقات خطيرة وخسائر اقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية التي كانت تحت إشرافه".

وأكد الزعيم الكوري، أن "الإقالة جاءت بعد أن ثبت أن يانج سونج هو لم يتحمل مسؤولياته، ولم ينفذ توجيهات الحزب على النحو المطلوب"، معتبراً أن استمراره في منصبه كان سيشكل عبئاً على مسار التنمية الاقتصادية.