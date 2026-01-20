أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام

تعمل شركة MaiaSpace الأوروبية على تطوير صواريخ فضائية قابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، ستستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض.





و وفقا لصحيفة European Spaceflight فإن شركة MaiaSpace وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة Eutelsat المشغلة للأقمار الصناعية، سيتم في إطارها إطلاق صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، ستحمل إلى مدار الأرض أقمار OneWeb الصناعية.

ونوهت الشركتان خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إلى أن "الاتفاق ستدعم الجزء الأكبر من عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام التي تنتجها MaiaSpace، خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تشغيل هذه الصواريخ".

وأشار البيان إلى أن شركة MaiaSpace تخطط لإطلاق أول رحلة تجريبية لصاروخها الفضائي الجديد القابل لإعادة الاستخدام قبل نهاية العام الجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة في وقت سابق أن الصاروخ الجديد الذي سيطلق عليه اسم Maia سيكون قادرا على نقل حمولات تتراوح أوزانها ما بين 500 و4000 كلغ، وبعد إيصال الحمولة إلى الفضاء ستعود مرحلته الأولى لتهبط على منصة بحرية ليتم استخدامها مرة أخرى.