قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

التهاب المرارة.. أعراض تحذيرية ومضاعفات قد تهدد الصحة

التهاب المرارة
التهاب المرارة
ريهام قدري

 التهاب المرارة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث نتيجة التهاب المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويعمل على تخزين العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون. وفي أغلب الحالات، يرتبط التهاب المرارة بوجود حصوات تسد القناة المرارية، ما يؤدي إلى تراكم العصارة الصفراوية وحدوث الالتهاب.

ويشير الأطباء إلى أن أبرز أعراض التهاب المرارة تتمثل في الشعور بألم حاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر، كما قد يصاحبه الغثيان والقيء وارتفاع درجة الحرارة، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.

وتزداد احتمالات الإصابة بالتهاب المرارة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، وكذلك لدى النساء والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع حصوات المرارة.

ويعتمد تشخيص الحالة على الفحص السريري وإجراء بعض التحاليل الطبية، بالإضافة إلى الموجات فوق الصوتية التي تساعد في الكشف عن وجود حصوات أو علامات الالتهاب.

ويؤكد المختصون أن تجاهل أعراض التهاب المرارة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها تكون خراج داخل المرارة أو تمزقها، فضلًا عن انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أما العلاج فيعتمد على شدة الحالة، وقد يشمل المضادات الحيوية ومسكنات الألم، بينما يُعد استئصال المرارة جراحيًا الحل الأكثر شيوعًا في الحالات المرتبطة بحصوات المرارة المتكررة أو الالتهابات الحادة.

وينصح الأطباء بالحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون، وممارسة النشاط البدني بانتظام للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمشكلات المرارة والتهابها.

المرارة التهاب المرارة اعراض التهاب المرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

الآفات

وزارة الزراعة تضرب الآفات في مهدها.. حملة استباقية لحماية المحاصيل بالمحافظات

السياحة

تجاوت 26.4 مليون ظهور.. مصر تطلق حملة ترويج للمقصد السياحي عبر منصة روسية

معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ

اعتماد معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ الدولي وفقًا للمواصفة الدولية ISO 15189

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد