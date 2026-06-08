التهاب المرارة.. أعراض تحذيرية ومضاعفات قد تهدد الصحة

التهاب المرارة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث نتيجة التهاب المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويعمل على تخزين العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون. وفي أغلب الحالات، يرتبط التهاب المرارة بوجود حصوات تسد القناة المرارية، ما يؤدي إلى تراكم العصارة الصفراوية وحدوث الالتهاب.

ويشير الأطباء إلى أن أبرز أعراض التهاب المرارة تتمثل في الشعور بألم حاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر، كما قد يصاحبه الغثيان والقيء وارتفاع درجة الحرارة، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.

وتزداد احتمالات الإصابة بالتهاب المرارة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري، وكذلك لدى النساء والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع حصوات المرارة.

ويعتمد تشخيص الحالة على الفحص السريري وإجراء بعض التحاليل الطبية، بالإضافة إلى الموجات فوق الصوتية التي تساعد في الكشف عن وجود حصوات أو علامات الالتهاب.

ويؤكد المختصون أن تجاهل أعراض التهاب المرارة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها تكون خراج داخل المرارة أو تمزقها، فضلًا عن انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أما العلاج فيعتمد على شدة الحالة، وقد يشمل المضادات الحيوية ومسكنات الألم، بينما يُعد استئصال المرارة جراحيًا الحل الأكثر شيوعًا في الحالات المرتبطة بحصوات المرارة المتكررة أو الالتهابات الحادة.

وينصح الأطباء بالحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون، وممارسة النشاط البدني بانتظام للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمشكلات المرارة والتهابها.