لاتتجاهلها.. أعراض الإصابة بالزائدة الدودية Appendicitis

يصاب الكثير باالتهاب الزائدة الدودية هو حالة طارئة غالبًا تحتاج تدخل طبي سريع، وبعد التهاب الزائدة لها أعراض التي يجب أن ينتبه إليها الجميع لتفادي المخاطر وعدم تجاهلها.

أعراض التهاب الزائدة

ألم يبدأ حول السرة ثم ينتقل إلى أسفل البطن ناحية اليمين

زيادة شدة الألم مع الحركة أو السعال

فقدان الشهية

غثيان أو قيء

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة

انتفاخ أو إحساس بعدم ارتياح في البطن

إمساك أو إسهال أحيانًا

صعوبة في إخراج الغازات

في بعض الحالات قد تختلف الأعراض، خصوصًا عند الأطفال أو الحوامل، لكن الألم في أسفل يمين البطن يظل العلامة الأهم.

تعتبر حالة طارئة، وإذا استمر الألم أو زاد خلال ساعات، يجب التوجه فورًا للطوارئ لأن التأخير قد يؤدي إلى انفجار الزائدة وحدوث مضاعفات خطيرة.