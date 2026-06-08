كارولين عزمي بفستان لافت في أحدث ظهور.. صور

شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان كت بدون أكمام، واتسم التصميم بالقماش الجينز الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

نسقت كارولين عزمي مع إطلالتها حقيبة يد تايجر صغيرة الحجم وانتعلت حذاء صيفيا ذا كعب عالٍ باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت كاولين عزمي على خصلات شعرها الأسود المنسدل، واختارت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.