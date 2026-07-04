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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
آية التيجي

يعاني أصحاب البشرة الحساسة من تهيج شديد وحكة مزعجة بعد التعرض للدغات الحشرات، خاصة خلال فصل الصيف، ما قد يزيد من خطر التهاب الجلد أو الإصابة بعدوى نتيجة الحك المتكرر. 

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

وفي هذا الإطار، قدمت الطبيبة البريطانية إيلي كانون مجموعة من النصائح التي تساعد على تقليل فرص التعرض للدغات الحشرات والتخفيف من مضاعفاتها، ومن أهمها :

ـ ارتداء الملابس الواقية:
أوضحت الطبيبة أن ارتداء الملابس الطويلة التي تغطي الذراعين والساقين عند التواجد في الحدائق أو الأماكن المفتوحة يعد من أكثر الوسائل فعالية للحد من تعرض الجلد للدغات الحشرات، إذ يوفر حاجزًا يحمي البشرة من الاحتكاك المباشر بالحشرات.

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

ـ استخدام طارد الحشرات:
وشددت على أهمية استخدام طارد الحشرات المناسب قبل الخروج، خاصة في المناطق التي تكثر فيها البعوض والحشرات، مع ضرورة اتباع تعليمات الاستخدام لضمان الحصول على أفضل حماية.

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

ـ الحفاظ على ترطيب البشرة:
وأكدت أن ترطيب الجلد بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على قوة الحاجز الواقي للبشرة، مما يقلل من التهيج ويحد من احتمالات الإصابة بالعدوى الناتجة عن الحك المستمر بعد اللدغات.

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

هل تساعد مضادات الهيستامين؟

وأشارت الطبيبة إلى أن بعض الأشخاص قد يستفيدون من تناول مضادات الهيستامين قبل التعرض للحشرات، خاصة المصابين بالإكزيما أو الحساسية الجلدية، للمساعدة في تقليل الاستجابة التحسسية والحكة.

إلا أنها شددت على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها لتحديد مدى ملاءمتها لكل حالة.

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

الوقاية هي الحل الأفضل

واختتمت الطبيبة حديثها بالتأكيد على أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب مضاعفات لدغات الحشرات، من خلال الجمع بين ارتداء الملابس الواقية، واستخدام طارد الحشرات، والعناية بترطيب البشرة، مع مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض تحسسية شديدة أو غير معتادة.

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نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

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