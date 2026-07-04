تقارير: إلغاء تدريب منتخب الأرجنتين قبل مواجهة مصر بكأس العالم

كشفت تقارير صحفية، عن إلغاء تدريب منتخب الأرجنتين، قبل مواجهة مصر في كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتين، يوم الثلاثاء، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس العالم.

ووفقًا لـ شبكة TyC Sports الأرجنتينية فإن إلغاء مران الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم

وأضافت أنه تم إلغاء تدريب اليوم السبت للمنتخب الأرجنتيني بسبب العواصف التي تضرب مدينة ميامي

إلغاء تدريب الأرجنتين

واختتمت أنه ووفقاً للبروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة لمواجهة النشاط الكهربائي (البرق والرعد)، سيقوم لاعبو كرة القدم بأداء تدريباتهم في