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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا.. ساعات صعبة تنتظر هذه المحافظات غدًا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

الطقس غدا يتصدر اهتمامات المواطنين، بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا جديدًا كشفت فيه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، محذرة من استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل، خاصة خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة أن الطقس غدا سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

الأرصاد الجوية

الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث جاءت على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

وتوضح هذه الأرقام أن الطقس غدا سيظل شديد الحرارة على معظم المحافظات، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، التي تواصل تصدرها لقائمة المناطق الأكثر حرارة.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أشارت الهيئة إلى أن أبرز سمات الطقس غدا تتمثل في استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة داخل محطات الرصد بقيم تتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية.

وتؤثر الرطوبة المرتفعة على قدرة الجسم على التخلص من الحرارة عبر التعرق، مما يزيد الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال فترات الظهيرة التي تشهد أعلى معدلات لدرجات الحرارة.

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شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

يتضمن الطقس غدا عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، حيث تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط قطرات خفيفة ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، بنسبة حدوث تقترب من 20%.

وفي الوقت نفسه، توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 30% وعلى فترات متقطعة.

نشاط للرياح وتحذير لسكان هذه المناطق

من المتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

وأوضحت أن الرياح ستؤثر أيضًا على عدد من الشواطئ، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، حيث يؤدي نشاطها إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2.25 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر بالنسبة لمرتادي الشواطئ والأنشطة البحرية.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الطقس غدا

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين، أبرزها:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة.
  • استخدام القبعات أو المظلات عند الخروج نهارًا.
  • القيادة بحذر خلال ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية.
  • متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أي تغيرات في حالة الطقس.
  • تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال فترات الذروة.
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لماذا ترتفع الحرارة المحسوسة؟

يرجع ارتفاع الحرارة المحسوسة إلى زيادة نسب الرطوبة في الهواء، إذ تقل قدرة الجسم على تبريد نفسه من خلال التعرق، وهو ما يجعل الإنسان يشعر بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

ولهذا السبب، قد يشعر المواطنون في القاهرة بدرجة حرارة تصل إلى 38 درجة، رغم أن العظمى الفعلية تبلغ 36 درجة فقط، وهو ما يفسر الفارق بين الحرارة المعلنة والمحسوسة.

استمرار الأجواء الصيفية

تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

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