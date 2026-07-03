تنزانيا ترفع أسعار الفائدة بعد وصول التضخم لأعلى مستوياته في 3 سنوات

رفع بنك تنزانيا المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 6.25% اليوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ التضخم السنوي في مايو 4.2% مقارنة بـ 4.0% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة وغيرها من السلع المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران. وفق شبكة "سي إن بي سي أفريكا".

ورغم أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف بين 3% و5%، فإن مستواه الحالي هو الأعلى منذ أبريل 2023، ما دفع البنك المركزي إلى التحرك لضمان بقائه تحت السيطرة.

وقال محافظ البنك، إيمانويل توتوبا - في مؤتمر صحفي - إن قرار رفع الفائدة "ضروري للحفاظ على التضخم ضمن الهدف ودعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه".

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية راضية عن أداء الاقتصاد المحلي رغم تأثيرات الحرب، مشيراً إلى أن النمو المتوقع في النصف الأول من عام 2026 يبلغ 6%، مع توقعات بتحسن طفيف في النصف الثاني من العام.

وأوضح توتوبا أن تضخم الغذاء سيظل معتدلاً بفضل موسم حصاد جيد هذا العام، فيما سيكون تأثير سعر الصرف على التضخم محدوداً نتيجة ارتفاع عائدات الصادرات، وهو ما يوفر دعماً إضافياً لاستقرار الأسعار.