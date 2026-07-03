تنسيق الجامعات 2026.. تفاصيل الدراسة ببرنامج هندسة البرمجيات بجامعة العاصمة

أعلنت جامعة العاصمة، عن تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات الذى يهدف إلى صناعة مهندسي المستقبل ورواد التحول الرقمي في عصر أصبح فيه البرمجيات والذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، لم يعد سوق العمل يبحث عن مجرد مبرمجين، بل عن مهندسي برمجيات يمتلكون القدرة على تصميم الأنظمة الذكية، وإدارة المشروعات التقنية، وصناعة الحلول الرقمية التي تقود المستقبل. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تقدم جامعة العاصمة من خلال كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج هندسة البرمجيات.

ويأتي البرنامج في إطار رؤية الجامعة لإعداد جيل من المهندسين يمتلك المعرفة العلمية والخبرة التطبيقية والمهارات الاحترافية اللازمة لتصميم وتطوير الأنظمة البرمجية الحديثة، من خلال نظام الساعات المعتمدة، وبيئة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث المعايير الأكاديمية العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات البرمجيات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

ويتميز برنامج هندسة البرمجيات بتوفير تجربة تعليمية أكثر تفاعلية، حيث يحرص على تقليل الكثافات الطلابية بما يضمن جودة التعلم، وزيادة التفاعل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن الاستعانة بنخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من داخل الكلية ومن مختلف الجامعات المصرية، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية.



تحليل المشكلات وتصميم الحلول البرمجية

ويبدأ التخصص في البرنامج منذ السنة الأولى للدراسة، وهو ما يمنح الطلاب فرصة أكبر للتعمق في جميع مراحل هندسة البرمجيات، بدءًا من تحليل المشكلات وتصميم الحلول البرمجية، مرورًا ببناء الأنظمة واختبارها، وصولًا إلى إدارتها وتطويرها وفق أحدث الممارسات العالمية، مع الاعتماد بصورة كبيرة على الجانب العملي والمشروعات التطبيقية داخل المعامل لضمان اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

ويكتسب الطلاب خلال الدراسة معارف متقدمة في هندسة البرمجيات، والبرمجة، وتحليل وتصميم الأنظمة، إلى جانب مقررات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والتنقيب في البيانات، ومستودعات البيانات، وهندسة المعلومات، ونظم دعم اتخاذ القرار، وبحوث العمليات، ونظم المعلومات الإدارية، بما يؤهلهم لتطوير تطبيقات ذكية قادرة على دعم المؤسسات وتحسين كفاءة أعمالها واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

كما يحرص البرنامج على تنمية المهارات المهنية والشخصية للطلاب، من خلال إعدادهم للعمل الجماعي، وتنمية مهارات الاتصال، وتعزيز التفكير التحليلي والإبداعي، والالتزام بأخلاقيات المهنة، إلى جانب إكسابهم القدرة على التعلم المستمر ومواكبة التطورات التقنية المتلاحقة، بما يجعلهم قادرين على المنافسة في مختلف بيئات العمل التكنولوجية.

ويولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا بالجانب التطبيقي وربط الدراسة بسوق العمل، حيث يوفر فرص تدريب صيفي داخل كبرى شركات البرمجيات، إلى جانب إتاحة منح دراسية للطلاب المتميزين للدراسة لفصل أو فصلين دراسيين في جامعات أجنبية مع معادلة المقررات بعد العودة، فضلًا عن ترشيح الخريجين للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة عقب التخرج.

ويمتد البرنامج الدراسي لمدة أربع سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ويشترط للحصول على درجة البكالوريوس اجتياز 132 ساعة معتمدة موزعة بين المتطلبات العامة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات التخصص، والمقررات الاختيارية، بما يضمن إعدادًا أكاديميًا متوازنًا يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويستقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أو علمي علوم، بشرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات الحكومية، ويتم التقديم من خلال إدارة شؤون الطلاب بالكلية مرفقًا به بطاقة الترشيح وصورة شهادة الثانوية العامة.

ويفتح برنامج هندسة البرمجيات أمام خريجيه آفاقًا واسعة للعمل في كبرى شركات البرمجيات المحلية والعالمية، وشركات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ومراكز تطوير البرمجيات، إلى جانب أقسام تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات الحكومية والخاصة، والبنوك، وشركات الاتصالات، والمستشفيات، والمؤسسات المالية، فضلًا عن العمل في مجالات هندسة البيانات، وتحليل البيانات، وتصميم وتطوير التطبيقات والأنظمة الذكية. ويمثل برنامج هندسة البرمجيات بجامعة العاصمة فرصة استثنائية للطلاب الطامحين إلى دراسة أحد أكثر التخصصات طلبًا على مستوى العالم، حيث يجمع بين التميز الأكاديمي، والتدريب العملي، والشراكات مع سوق العمل، والتقنيات الحديثة، ليؤهل خريجيه لقيادة مستقبل صناعة البرمجيات، والمشاركة في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة.