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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاجأة سارة لـ 5.5 مليون موظف| موعد صرف أول مرتب بالزيادة الجديدة.. وهذه قيمة الحد الأدنى للأجور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع بداية العام المالي الجديد، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2026، التي تأتي هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، بعد بدء تطبيق حزمة الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة بهدف تحسين دخول الموظفين ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. 

وتُعد مرتبات يوليو أول راتب يتضمن الزيادة الجديدة بشكل رسمي، وهو ما يجعلها محل اهتمام واسع بين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، خاصة بعد إعلان تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور ومواعيد الصرف المعتمدة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 24 يوليو، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وفق جدول زمني يتم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

ويأتي هذا التنظيم؛ بهدف تسهيل عملية الصرف، والحد من التكدس والزحام داخل أماكن الحصول على الرواتب، بما يضمن انسيابية الإجراءات لجميع الموظفين.

وسائل متعددة للحصول على المرتب

وأكدت وزارة المالية إتاحة أكثر من وسيلة لصرف المرتبات، حيث يمكن للعاملين الحصول على مستحقاتهم من خلال فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة بمجرد إدراجها في الحسابات الخاصة بكل جهة حكومية، مع إمكانية السحب في أي وقت بعد موعد الإتاحة دون الحاجة إلى الالتزام بيوم الصرف المحدد.

تطبيق الزيادة الجديدة مع بداية العام المالي

بدأ تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتنعكس بشكل مباشر في مرتبات شهر يوليو.

وتشمل الحزمة الحكومية رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والحوافز التي أقرها مجلس النواب، ضمن خطة تستهدف تعزيز دخول العاملين بالجهاز الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الحد الأدنى الجديد للأجور

وبعد تطبيق الزيادة، جاءت قيم الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.

مدير عام أو ما يعادله: 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

أكثر من 5.5 مليون موظف ضمن المستفيدين

وتستهدف الزيادات الجديدة نحو 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والأعباء المعيشية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إحدى أبرز الإجراءات التي تتبناها الحكومة مع انطلاق العام المالي الجديد، لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحسين مستوى دخولهم.

تمثل مرتبات يوليو 2026 محطة مهمة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ تشهد أول تطبيق فعلي للزيادات الجديدة في الأجور، وهو ما يمنح ملايين الموظفين دفعة مالية مع بداية العام المالي الجديد. وبين تنظيم مواعيد الصرف، وإتاحة وسائل متعددة للحصول على المرتبات، تسعى الحكومة إلى ضمان وصول المستحقات بسهولة، بالتزامن مع تنفيذ خطتها الرامية إلى تحسين مستوى معيشة العاملين ودعم الاستقرار.

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