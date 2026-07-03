بعد ساعات من التعاملات المسائية.. سعر العملات الأجنبية ومصير الدولار واليورو الآن

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 3-7-2026، من دون تغيير، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر العملات الأجنبية

أظهرت تداولات العملات الأجنبية منذ آخر يوم عمل في البنك المركزي المصري استقرارًا داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار

وصل سعر الدولار إلى 49.05 جنيه للشراء و 49.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 55.91 جنيه للشراء و 56.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 65 جنيها للشراء و 65.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 34.5 جنيه للشراء و 34.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي إلى 7.4 جنيه للشراء و 7.5 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي 4.9 جنيه للشراء و 4.95 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي إلى 5.04 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 60.57 جنيه للشراء و 60.76 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 30.15 جنيه للشراء و 30,29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي إلى 33.83 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع .

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.21 جنيه للشراء و 7.24 جنيه للبيع.