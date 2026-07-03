أحمد شوبير: التأهل إلى مونديال 1990 كان أصعب من المشاركة

أكد أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 كان الأصعب في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن ذكريات البطولة لا تزال من أبرز محطاته، لكن الطريق إليها كان أكثر صعوبة من المشاركة نفسها.

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وقال شوبير: “يظل مونديال 1990 من أعظم المحطات في مسيرتي، وذكرياته رائعة، لكن الأصعب بالنسبة لي لم يكن المشاركة في البطولة؛ بل التأهل إليها".

وأضاف: "لقد واجهنا منتخب الجزائر، وكان منافسًا قويًا للغاية، ونجحنا في تسجيل هدف صعب بعد 4 دقائق فقط على ستاد القاهرة، ثم عشنا لحظات عصيبة لفترات طويلة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية”.

وأشار إلى أن فرحة التأهل بعد صافرة النهاية “كانت استثنائية”؛ بعدما نجح المنتخب المصري في حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عقود، في إنجاز ظل محفورًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.