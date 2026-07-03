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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعاء إبراهيم فايق للمنتخب قبل مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

دعا الإعلامي إبراهيم فايق  لمنتخب مصر، قبل ساعات على مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.

وكتب فايق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: "أكرمنا يا كريم"، وهو دعاء يعكس أمنياته بتوفيق منتخب مصر، وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة.

مصر وأستراليا

يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا الساعة 9 من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر في  إلى دور الـ 32؛ بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني “وصيفا” للمجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط، كما تأهل منتخب أستراليا، عقب احتلاله للمركز ذاته.

ويغيب عن المنتخب المصري عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة والإيقاف، وهم:

- أحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

- محمد عبد المنعم نتيجة إصابة في الكاحل.

- فيما يغيب مهند لاشين؛ لحصوله على إنذارين خلال دور المجموعات.

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