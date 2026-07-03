إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة دعم إلى لاعبي منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مطالبًا إياهم بالقتال داخل الملعب وإسعاد الجماهير المصرية.

منتخب مصر

ونشر عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجه رسالتك للاعبي منتخب مصر قبل ساعات من لقاء أستراليا... "، داعيًا الجماهير للتعبير عن دعمها ومساندتها للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

يستعد منتخب مصر لمواجهة استراليا في اطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026

وتأهل منتخب مصر في إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.

أما منتخب أستراليا، فتأهل إلى عقب احتلاله المركز الثاني.

ويغيب عن المنتخب المصري عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة والايقاف.

ويغيب أحمد فتوح بسبب إصابة في العضلة الخلفية بينما يغيب محمد عبد المنعم نتيجة إصابتة في الكاحل، ويغيب مهند لاشين لحصوله على إنذارين خلال دور المجموعات.