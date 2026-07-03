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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: لا أحب مقارنة نفسي بمصطفى.. وهو أفضل مني كثيرا

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي وحارس منتخب مصر السابق أحمد شوبير أنه لا يحب عقد المقارنات بينه وبين نجله مصطفى شوبير، سواء بصفته أبًا أو حارس مرمى سابق، مشيرًا إلى أن كرة القدم تغيرت بشكل كبير بين عامي 1990 و2026.

شوبير

وأوضح شوبير أن التطور العلمي والتكنولوجي غيّر متطلبات مركز حراسة المرمى، وأصبح الحارس مطالبًا بمهارات مختلفة عن الماضي، وهو ما يجعل المقارنة بين الأجيال غير عادلة.

وأضاف شوبير أن مصطفى يتفوق عليه في العديد من الجوانب، قائلًا: "مصطفى بالطبع أفضل مني كثيرًا، فهو حارس كبير، يمتلك رؤية مميزة للملعب، ويجيد اللعب بقدميه بشكل أفضل، كما يتمتع بثقة كبيرة للغاية".

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