فرج عامر: الجماهير لن تقبل موسم صفري جديد.. والتعاقدات الحالية لا تكفي للمنافسة على الدوري

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تعاقدات الأهلي الحالية قد تكون كافية لمساعدة الفريق على احتلال مركز متقدم في جدول الدوري، لكنها لا تضمن المنافسة على اللقب حتى الآن، مشددًا على أن جماهير النادي لم تعد تتحمل أي أخطاء أو تجارب جديدة.

صفقات جديدة

وأضاف أن الجماهير تحلت بالصبر خلال الموسم الماضي رغم خسارة لقب الدوري، ثم الخروج من كأس مصر أمام فريق من الدرجة الثانية، إلى جانب تجربة الدفع بالناشئين في كأس الرابطة دون تحقيق الاستفادة المرجوة، فضلًا عن توديع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا لأول مرة.

واختتم عامر رسالته بالتأكيد على أن جماهير النادي لن تقبل بتكرار ما حدث، ولن تسمح بالخروج بموسم صفري مرة أخرى، مطالبًا الإدارة بإبرام صفقات قوية تليق بطموحات الفريق وجماهيره.