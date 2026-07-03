أحمظ شوبير: أتمنى تألق مصطفى أمام أستراليا وتحطيم رقمي التاريخي مع منتخب مصر

أعرب الإعلامي وحارس منتخب مصر السابق أحمد شوبير عن أمنياته بالتوفيق لنجله مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب، قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه يتمنى أن يحافظ على نظافة شباكه ويواصل تقديم مستويات مميزة.

مصطفي شوبير

وأضاف شوبير، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه يتمنى أن يحقق مصطفى إنجازًا أكبر مما حققه هو شخصيًا، مشيرًا إلى أنه في حال مشاركته أمام أستراليا سيصبح الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب مصر في تاريخ البطولة، بخوضه المباراة الرابعة.

واختتم شوبير رسالته بالتأكيد على دعمه الكامل لكل من يمثل عرين الفراعنة، قائلًا: "أتمنى له ولأي حارس يمثل منتخب مصر التوفيق".