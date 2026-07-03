ليونيل سكالوني : ميسي جاهز للوقت الإضافي.. وكاب فيردي منافس يستحق الاحترام

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، جاهزية قائد الفريق ليونيل ميسي لخوض مواجهة كاب فيردي في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حتى في حال امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، مشددًا على أن منتخب بلاده يتعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية، في ظل قوة المنافس وما قدمه خلال مشواره في البطولة.

ميسي مستعد.. وسنرى ما سيحدث

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، تحدث سكالوني عن الحالة البدنية للنجم ليونيل ميسي وإمكانية مشاركته في الوقت الإضافي إذا استدعت المباراة ذلك، قائلاً: "سنرى ما سيحدث، ليس هناك فائدة من الإجابة الآن، لكني أتخيل أنه سيكون بخير إذا امتد كل شيء. نحن نواجه المباراة بأفضل طريقة ممكنة وبالجدية التي يستحقها المنافس، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

موقف روميرو من المشاركة

وتطرق المدير الفني للأرجنتين إلى الحالة البدنية للمدافع كريستيان روميرو، مؤكدًا أنه أصبح قريبًا من الجاهزية الكاملة، وقال: "في البداية هو بخير، لكن لا يمكن ضمان عامل الوقت. إذا شارك اللاعبون في المباريات فذلك لأنهم متاحون، وإذا تدرب بشكل جيد اليوم فسيكون متواجدًا".

سكالوني: لا نعتمد على ميسي وحده

ورفض سكالوني اختزال القوة الهجومية لمنتخب الأرجنتين في ليونيل ميسي فقط، مؤكدًا أن الفريق يصنع العديد من الفرص عن طريق أكثر من لاعب.

وقال: "ميسي من سجل الأهداف، لكننا حصلنا على فرص عبر لاعبين آخرين. نجاح أحد المهاجمين في التسجيل لا ينفي دوره كمهاجم داخل الفريق، وقد صنعنا العديد من الفرص الهجومية بغض النظر عن تألق حارس مرمى المنافس".

إشادة كبيرة بمنتخب كاب فيردي

وأبدى سكالوني احترامًا كبيرًا لمنافسه كاب فيردي، مؤكدًا أن وصوله إلى ثمن النهائي لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة لما قدمه من مستويات قوية.

وأوضح: "إنه فريق لم يخسر، وكان يستحق الفوز في بعض المباريات، ورغم أنه عانى قليلًا أمام إسبانيا وأوروجواي، فإنه يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة بصورة ممتازة. إنه فريق جيد، شاهدناه وحللناه جيدًا كمنافس محتمل، ولذلك لم يفاجئنا وصوله إلى هذا الدور، فهو يستحق ذلك".

المنتخبات الأبرز في سباق اللقب

وعن أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، أكد سكالوني أن عدة منتخبات تقدم مستويات مميزة خلال البطولة.

وقال: "المنتخبات التي تمر بأفضل حالاتها هي التي تفرض نفسها حاليًا. شاهدت المكسيك وقدمت مباراة رائعة، وهناك أيضًا فرنسا، والبرازيل، وكولومبيا، وإسبانيا، ولا أريد أن أنسى البرتغال وإنجلترا، لكن ما قدمته فرنسا حتى الآن يستحق الإشادة".

رسالة إلى لاعبي الأرجنتين

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن الضغوط التي يعيشها المنتخب خلال البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يجب أن يستمتعوا بهذه اللحظات.

وأضاف: "لاعبو الأرجنتين هم مشجعون في الأساس، والفريق يُظهر شخصيته وقوته باستمرار. عليهم أن يعيشوا هذه اللحظات ويستمتعوا بها، وكلما نظروا إلى الجماهير يجب أن يكون ذلك مصدرًا للحافز والسعادة".

تعليق على حرارة الأجواء

كما علق سكالوني على تأثير درجات الحرارة المرتفعة خلال مباريات كأس العالم، مؤكدًا أن الظروف متساوية بين جميع المنتخبات.

وقال: "لا أعلم إذا كانت الحرارة تغير كل شيء، فاللعب في السادسة مساءً بمدينة ميامي يختلف عن اللعب ليلًا، لكنني لا أشتكي لأن الظروف واحدة على الجميع. سبق أن لعبنا نهائي كوبا أمريكا ليلًا، والعرض قد لا يكون هو نفسه، لكننا لن نغير أي شيء بسبب الحرارة".

واختتم سكالوني تصريحاته قائلًا: "الجميع يشعر بالحماس والرغبة في اللعب وتحقيق تطلعات الجماهير داخل الملعب، فكل لاعب كان يحلم بهذه اللحظة منذ أن كان طفلًا صغيرًا".