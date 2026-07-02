قبل مواجهة الغد.. الإعلام الغربي يرشح مصر لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر يعيش حالة من الاستقرار والانسجام تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مشيدًا بما وصفه بالروح الجماعية التي أصبحت السمة الأبرز للفريق، إلى جانب الإنجازات التي حققها المدير الفني.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "حسام حسن حقق إنجازات كثيرة مع منتخب مصر في كأس العالم، وهو المدرب الوحيد الذي حقق الفوز، وسيخوض مباراته الرابعة في البطولة، في إنجاز غير مسبوق".

وأضاف: "كل الدعم لحسام حسن وكتيبته الجاهزة للمباراة، وهناك جلسات مستمرة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، حيث يحرص الشناوي على دعمه باستمرار رغم أنه المنافس المباشر له، وهي الروح التي زرعها حسام حسن داخل المنتخب. وأي لاعب لم يلتزم بهذه الروح خرج من قائمة المنتخب بعد المعسكر الأخير".

وتابع: "الجميع يتحدث عن منتخب مصر، ليس من الناحية الفنية فقط، ولكن أيضًا بسبب الروح والتركيز والتعاون والدعم المتبادل بين اللاعبين، سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء، إلى جانب الجهاز الفني، وهو ما أصبح حديث العالم".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الإعلام الغربي بدأ يرشح منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16، وستكون مباراة صعبة أمام حامل اللقب".