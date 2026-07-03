عماد النحاس يستفسر عن ضم طاهر للمصري.. والأهلي يتمسك باستمرار اللاعب

دخل عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري، في استفسارات بشأن إمكانية التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

طاهر محمد طاهر

وكشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النحاس استفسر عن موقف اللاعب، إلا أن إدارة الأهلي تتمسك باستمرار طاهر محمد طاهر، وترفض فكرة رحيله في الوقت الحالي.

ويأتي تمسك الأهلي باللاعب؛ في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكانياته الفنية، ورغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.