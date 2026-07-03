مودرن سبورت يتعاقد مع محمود الزنفلي لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع الحارس محمود الزنفلي، حارس مرمى نادي حرس الحدود؛ لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

مودرن سبورت يتعاقد مع محمد أمين بن هاشم

كما أعلن وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التعاقد مع المغربي محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

وقال دكتور وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية، إنه تم التعاقد بشكل رسمي مع المدرب المغربي الكبير محمد أمين بن هاشم لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشار إلى أن بن هاشم مدرب يمتلك سيرة ذاتية كبيرة، وقاد العديد من الأندية الكبرى، أبرزهم الوداد المغربي، وقادهم في كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف أن التجربة المغربية ناجحة ولا بد من الاستفادة منها في الوقت الحالي، خاصة وأن مودرن سبورت سيظهر بشكل جديد ومختلف.