غزل المحلة يضم عبد الرحمن شيكا خط وسط مودرن سبورت لمدة 3 سنوات

في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أنهت لجنة التعاقدات بالنادي إجراءات التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن “شيكا”، لاعب خط وسط نادي مودرن سبورت، لمدة 3 مواسم، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي التعاقد مع “شيكا”، البالغ من العمر 26 عامًا، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، ووفقًا للرؤية الفنية الخاصة باحتياجات الفريق في مركز خط الوسط.

ويمتلك عبد الرحمن شيكا خبرات جيدة داخل الملاعب المصرية، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف أندية طلائع الجيش والإنتاج الحربي، قبل انتقاله إلى مودرن سبورت، ليبدأ محطة جديدة في مسيرته بقميص زعيم الدلتا.