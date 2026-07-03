خطوة بخطوة.. ازاي تحول صورتك لفيديو بالذكاء الاصطناعي بقميص منتخب مصر

منذ انطلاق مباريات كأس العالم 2026، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات معدة بالذكاء الاصطناعي، لـمشجعي منتخب مصر، يظهرون فيها بقميص الفراعنة أو داخل لقطات احتفالية كأنّهم جزء من الحدث، ما جعل البحث يتزايد حول خطوات تحويل صورتك لفيديو بالذكاء الاصطناعي بقميص منتخب مصر.

خطوات تحويل صورتك بقميص منتخب مصر

ويمكن لجماهير منتخب مصر، تحويل صورهم، لتظهر بالتيشيرت الرسمي للمنتخب، باتباع الخطوات التالية:

1- تحديد منصة الذكاء الاصطناعي التي تتيح تعديل الملابس بدقة، ومن أبرز هذه المنصات:

- Fotor AI: يتيح إضافة تيشرت افتراضي بسهولة وسرعة.

- Picsart AI: يتميز بقدرته العالية على دمج ملابس جديدة بشكل واقعي.

- DeepAI Image Editor: أداة قوية لتعديل الصور وإضافة عناصر تفصيلية دقيقة.

2- اختيار الصورة المراد تعديلها لرفعها على المنصة، مع مراعاة أن تكون واضحة، وتكون مواجهة للكاميرا مباشرة.

3- اختيار تعديل الملابس أو إضافة عناصر افتراضية، ما يتيح لك بعض الأدوات تحميل صورة للتيشرت الرسمي للمنتخب ليقوم الذكاء الاصطناعي بتطبيقه مباشرة على جسدك.

4- اختيار لون القميص المفضل لديك، وقم بإضافة شعار المنتخب أو رقم لاعبك المفضل إن كان ذلك متاحًا في الأداة.

5- قم بتعديل حجم التيشيرت ليتناسب مع أبعاد جسمك في الصورة.

6- التأكد من من توافق الظلال والإضاءة والتباين.

7- في النهاية قم بالضغط على أيقونة «حفظ الصورة» واختيار الحفظ بجودة عالية (HD).

خطوات تحويل صورتك لفيديو بقميص منتخب مصر

ويمكن تحويل صورتك من مجرد صورة ثابتة، لفيديو حماسي مع لاعبي منتخب مصر، من خلال الاعتماد مباشرة على منصة Canva المجانية، وتعديل القوالب الجاهزة عبر المتصفح مباشرة، ولصناعة الفيديو اتبع الخطوات التالية:

- سجل الدخول على موقع Canva، واختر قالب فيديو يناسب كرة القدم أو الأجواء الحماسية.

- قم برفع صورتك بقميص المنتخب وادمجها داخل مقطع الفيديو أو القالب لتبدو في لقطة حماسية.

- قم باستيراد مقطع صوتي لهتافات الجماهير أو موسيقى وطنية، واستخدم أدوات التحرير لضبط الصوت بحيث يتزامن مع لقطات الفيديو.

- حمّل الفيديو لتتمكن من مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة منتخب مصر

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من مباريات كأس العالم 2026، غدًا الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، بمدينة دالاس، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكان المنتخب المصري قد تأهل للمركز الثاني فى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ليواجه بذلك منتخب أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

وتذاع مباراة مصر وأستراليا، عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.