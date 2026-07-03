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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يفكك محركات سيارات فورد.. ما السر؟

فورد موستانج
فورد موستانج
عزة عاطف

تواجه شركة “فورد” الأمريكية أزمة جودة ممتدة وعميقة كلفتها خسائر استثمارية طائلة في صالات العرض والمبيعات؛ فبعد أن سجلت الشركة رقمًا قياسيًا سلبيًا في عام 2025 الماضي بإطلاق 153 حملة استدعاء منفصلة شملت نحو 12.9 مليون مركبة في الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت الإدارة التنفيذية إجراءات لوجستية حاسمة لوقف النزيف المالي واستعادة الثقة التوثيقية في أسواق السيارات الكلاسيكية والحديثة لعام 2026 الحالي.

ولوضع حجم أزمة عام 2025 في سياقها الفني، جاءت مجموعة "ستيلانتس" في المرتبة الثانية بفارق ضخم برصيد 53 استدعاءً فقط غطت 2.7 مليون سيارة. 

وأقرت فورد علنًا بأن آليات التصنيع السابقة لم تعد مستدامة ماديًا، مما دفعها لإعادة هيكلة شاملة برمجيًا وماديًا لطرق فحص المحركات، بناءً على تقرير تحليلي موسع نشرته مجلة "رود آند تراك" (Road & Track) المتخصصة.

فورد

تفكيك المحركات يوميًا بدلًا من الفحص الدوري كل 3 أشهر

أطلقت فورد ثورة جودة جديدة يقع مركزها اللوجستي في مصنع محركات "إيسكس" بولاية أوهايو الأمريكية، وهو المرفق المسؤول عن بناء محرك "كويوتي" الشهير المكون من 8 أسطوانات V8 سعة 5.0 لترات المخصص لطرازات موستانج وشاحنات F-150، بالإضافة إلى المحركات الضخمة سعة 6.7 لترات و7.3 لترات المخصصة لعائلة شاحنات "سوبر ديوتي" الثقيلة.

وتاريخيًا، كانت مصانع فورد تتبع جدول فحص جاف ورد فعل بطيء؛ حيث كان يتم سحب محرك واحد فقط من خط التجميع ماديًا لإجراء عملية تفكيك وفحص ميكانيكي كامل مرة واحدة كل 3 أشهر، أو في حال وجود شكوك قوية حول عطل ظاهر. 

ويتسبب هذا النظام القديم في تأخير اكتشاف العيوب الفنية، مما يسمح بشحن وعرض عشرات الآلاف من المحركات المعيبة وتركيبها في سيارات العملاء قبل رصد المشكلة ماديًا في صالات الخدمة.

الذكاء الاصطناعي يحلل العيوب ميكانيكيًا ويمنع الاستدعاءات

تعتمد الإستراتيجية الجديدة لعام 2026 الحالي على تحويل عملية تفكيك المحركات إلى طقس يومي صارم مدعوم بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الرقمية فائقة الدقة. 

ويقوم النظام البرمجي بمسح شاسيه المحرك وأجزائه الداخلية فوريًا أثناء تفكيك التروس، ومقارنة القياسات الميكانيكية بالمعايير الهندسية الدقيقة لرصد أي انحراف مادي جزئي قد يسبب عطلاً مستقبليًا.

ويتيح هذا التحول الفوري للمهندسين تفكيك المشكلات وحصرها في نفس يوم حدوثها على خط الإنتاج، ومنع خروج المحركات المعيبة من أسوار المصنع إلى الوكلاء؛ وهو ما يمثل نقطة تحول استثمارية تسعى من خلالها فورد إلى تقليص نفقات الضمان ومصاريف الاستدعاءات التدميرية، وضمان خروج الموديلات الجديدة بأعلى كفاءة تشغيلية تنافس القطبين الياباني والأوروبي بنهاية عام 2026 الحالي.

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