التضخم يتراجع في نيجيريا إلى 15.43% خلال يوليو الماضي

تراجع معدل التضخم الاستهلاكي السنوي في نيجيريا إلى 15.43% خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 15.91% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا.

وبدأت ضغوط الأسعار في الارتفاع مجدداً منذ مارس الماضي، بعدما أدت الأزمة الأمريكية الإيرانية إلى زيادة أسعار الوقود محلياً، لينتهي بذلك اتجاه هبوطي للتضخم استمر 11 شهراً في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

وأوقف البنك المركزي النيجيري منذ ذلك الحين دورة خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تستدعي اتباع نهج أكثر حذراً في السياسة النقدية.

وفي المقابل، ارتفع تضخم أسعار الغذاء، الذي يمثل وزناً كبيراً في سلة التضخم الاستهلاكي، إلى 20.31% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 17.52% في يونيو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.



