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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الصحافة العربية» .. رسالة دكتوراة بإعلام القاهرة

الباحثة تتوسط اعضاء لجنة المناقشة
الباحثة تتوسط اعضاء لجنة المناقشة
عبد الرحمن محمد

حصلت الباحثة مروة محمود أحمد بانوها، معاون رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، على درجة الدكتوراة في الإعلام من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، عن رسالتها بعنوان: "العوامل المؤثرة على أداء الصحفيين وممارساتهم والإشكاليات المتصلة بها في ظل التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العالم العربي.. دراسة مقارنة".

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة عزة عبدالعزيز عثمان رئيسًا ومناقشًا، والدكتورة نرمين نبيل الأزرق مشرفًا، والدكتورة سهير عثمان عبدالحليم مناقشًا، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

وهدفت الدراسة إلى تحليل تأثير التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي على أداء الصحفيين بالمؤسسات الصحفية، من خلال مقارنة بين الصحفيين في مصر وعدد من الدول العربية، ورصد العوامل المؤثرة في الأداء المهني، واتجاهاتهم نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، وأثره على جودة العمل الصحفي والاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التفسيري، من خلال استبيان ميداني ومقابلات متعمقة مع صحفيين وخبراء وأكاديميين في مجالات الإعلام والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت النتائج وجود فروق بين الصحفيين المصريين والعرب في العوامل المؤسسية والتنظيمية المؤثرة على الأداء، بينما لم تظهر فروق في العوامل الشخصية.

 كما بينت أن الصحفيين العرب أكثر إدراكًا لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، في حين اتفقت المجموعتان على دوره في تحسين جودة العمل الصحفي، مع استمرار وجود فجوة بين مخرجات التعليم الإعلامي ومتطلبات العمل في البيئة الرقمية.

كلية الإعلام رسالة دكتوراة باحثة الذكاء الاصطناعي جهاز مدينة السادس من أكتوبر

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