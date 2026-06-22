وزارة الاتصالات تواصل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة أفريقيا للذكاء الاصطناعي 2026

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات (AYAIR 2026)، التي تستضيفها مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يومي 12 و13 أكتوبر، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) ومؤسسة Ele-vate AI Africa، على أن يغلق باب التسجيل في 30 يونيو الجاري.

وتستهدف المسابقة تشجيع شباب أفريقيا من الفئة العمرية من سن 15 إلى 35 عامًا، على تقديم حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة التحديات التنموية في القارة الإفريقية. وذلك في إطار الجهود القارية الرامية إلى تحفيز الشباب الأفريقي على الإبداع التكنولوجى واحتضان ورعاية المواهب الشابة في القارة في مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم.

وفي هذا السياق سوف يتم عقد ندوة تعريفية عبر الإنترنت في إطار فعاليات المسابقة يوم 24 يونيو في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة بعنوان "المسابقة الرئاسية الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات – 2026" بهدف الرد على استفسارات المتسابقين.

وتركز المسابقة على عدد من المحاور التنموية ذات الأولوية للقارة الإفريقية، تشمل: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، والوقاية من الأمراض ومكافحتها في إطار الصحة العامة، وحماية الفضاء الإلكتروني الإفريقي وتعزيز التواصل الرقمي، وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة والابتكار.

وتتضمن نسخة هذا العام 12 محورًا تغطي مجالات حيوية، منها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتعدين والمناخ والإنشاءات والهندسة المعمارية والتكنولوجيا المالية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتصميم الروبوتات والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والتواصل الرقمي، وفئة أخرى مفتوحة.

وتُمنح الجائزة الكبرى "الجائزة الرئاسية" للابتكارات القادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام ودعم مسارات النمو الشامل في مختلف أنحاء القارة.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لأفريقيا ٢٠٣٤ والتي تهدف إلى تسخير العلم والتكنولوجيا لخدمة الشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية العلمية.

لمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة الرابط التالي:

https://ele-vate.co.za/african-youth-in-artificial-intelligence-and-robotics

لحضور الندوة التعريفية يرجى زيارة الرابط التالي:

https://zoom.us/webinar/register/WN_meg1YsilTNad0cJ3-ZzBxA