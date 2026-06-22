قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه
بنسبة نجاح 72.09%.. محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية
وزير التموين يبحث تنفيذ مشروع CARRY ON وتطوير البنية التكنولوجية للمنافذ
ملخص وأهداف فوز منتخب مصر بثلاثية على نيوزيلندا بكأس العالم
جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل
"حار رطب نهارا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
قبل التحول للدعم النقدي.. كم سعر كيلو السكر في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية؟
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الاتصالات تواصل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة أفريقيا للذكاء الاصطناعي 2026

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات (AYAIR 2026)، التي تستضيفها مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يومي 12 و13 أكتوبر، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) ومؤسسة Ele-vate AI Africa، على أن يغلق باب التسجيل في 30 يونيو الجاري.

وتستهدف المسابقة تشجيع شباب أفريقيا من الفئة العمرية من سن 15 إلى 35 عامًا، على تقديم حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة التحديات التنموية في القارة الإفريقية. وذلك في إطار الجهود القارية الرامية إلى تحفيز الشباب الأفريقي على الإبداع التكنولوجى واحتضان ورعاية المواهب الشابة في القارة في مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم.

وفي هذا السياق سوف يتم عقد ندوة تعريفية عبر الإنترنت في إطار فعاليات المسابقة يوم 24 يونيو في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة بعنوان "المسابقة الرئاسية الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات – 2026" بهدف الرد على استفسارات المتسابقين. 

وتركز المسابقة على عدد من المحاور التنموية ذات الأولوية للقارة الإفريقية، تشمل: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، والوقاية من الأمراض ومكافحتها في إطار الصحة العامة، وحماية الفضاء الإلكتروني الإفريقي وتعزيز التواصل الرقمي، وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة والابتكار.

  وتتضمن نسخة هذا العام 12 محورًا تغطي مجالات حيوية، منها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتعدين والمناخ والإنشاءات والهندسة المعمارية والتكنولوجيا المالية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتصميم الروبوتات والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والتواصل الرقمي، وفئة أخرى مفتوحة. 

وتُمنح الجائزة الكبرى "الجائزة الرئاسية" للابتكارات القادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام ودعم مسارات النمو الشامل في مختلف أنحاء القارة.  

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لأفريقيا ٢٠٣٤ والتي تهدف إلى تسخير العلم والتكنولوجيا لخدمة الشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية العلمية.

 لمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة الرابط التالي: 

https://ele-vate.co.za/african-youth-in-artificial-intelligence-and-robotics

لحضور الندوة التعريفية يرجى زيارة الرابط التالي:

https://zoom.us/webinar/register/WN_meg1YsilTNad0cJ3-ZzBxA

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي

مستشار وزير التعليم العالي: هدف المسابقات الطلابية توجيه طاقات الشباب لمسارات إبداعية تخدم المجتمع

إيران

محادثات فنية بين طهران وواشنطن تنعقد اليوم بسويسرا

كرة القدم

قبل ما تسجل ابنك في أكاديمية كرة قدم.. وزارة الرياضة توجه تحذيرًا مهمًا

بالصور

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد