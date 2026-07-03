توزيع هدايا ومساعدات عينيه.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

واصلت وزارة الداخلية مشاركتها الفعالة للمواطنين فى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يوينو من خلال توجيه مأموريات من مختلف قطاعات الوزارة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بهذه الذكرى الوطنية ، إنطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنسانى فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية عبر تقديم أوجه الدعم المختلفة التى تتسق مع توجهات الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

إنطلقت مأموريات الوزارة إلى مختلف المحافظات مستهدفةً القرى والنجوع والأحياء فى تأكيد واضح على حرصها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين فى كل ربوع الوطن.

لم تقتصر المبادرة على المناطق الأولى بالرعاية بل إمتدت إلى أهالى المناطق الحضارية الجديدة حيث حرصت وزارة الداخلية على مشاركتهم أجواء الإحتفال بذكرى الثورة من خلال توزيع مساعدات عينية عليهم فى إطار دعمها المتواصل لكافة فئات المجتمع.





لاقت هذه المبادرة تفاعلاً واسعاً وترحيباً كبيراً من المواطنين قاطنى هذه المناطق الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية فى تعزيز أواصر الترابط مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والإجتماعية.

كما تواصلت الفعاليات من خلال توجيه مأموريات إلى دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية ، شهدت توزيع هدايا على قاطنى هذه الدور وإمتدت الإحتفالات إلى توزيع هدايا على نزلاء دور رعاية المسنين وسط أجواء إحتفالية وتقدير لدور الوزارة الإجتماعى.





وتواصل وزارة الداخلية أداء دورها الإنسانى والإجتماعى وترسيخ مفهوم المشاركة مع كافة المواطنين.





