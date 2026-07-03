وفاة المنتج السينمائي ياسر صبحي غرقا في حمام سباحة نادي وادي دجلة بأكتوبر

لقي المنتج السينمائي ياسر صبحي مصرعه غرقا في حمام سباحة نادي وادي دجلة عقب ارتطام رأسه بحافة حمام السباحة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد وأصيب بتوقف عضلة القلب وفارق الحياة.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق داخل نادي وادي دجلة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي إصابة منتج سينمائي يُدعى ياسر صبحي، يبلغ من العمر 50 عامًا، إثر ارتطام رأسه بحمام سباحة داخل نادي وادي دجلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأفادت المعلومات الأولية بأن المنتج السينمائي مقيم بمنطقة الهرم، تعرض للإصابة عقب ارتطام رأسه بحمام السباحة، ما استدعى نقله إلى مستشفى دار الفؤاد وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وباشرت الأجهزة المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وبدأت جهات التحقيق في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، مع مراجعة ظروف الحادث.

