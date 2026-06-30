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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادى دجلة يصعّد أحمد أشرف وأحمد حزين إلى الفريق الأول

وادي دجلة
وادي دجلة
عبدالله هشام

أعلن نادي وادى دجلة تصعيد الثنائي الشاب أحمد أشرف وأحمد حزين، من خريجي أكاديمية وادى دجلة لكرة القدم، إلى الفريق الأول، وذلك بعد رحلة تطوير ناجحة تدرجا خلالها عبر مختلف المراحل السنية بالأكاديمية، وصولًا إلى توقيع أول عقد احترافي لهما مع النادي.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة أكاديمية وادى دجلة ودورها المحوري في اكتشاف ورعاية وتطوير المواهب الكروية الشابة، ويجسد التزام النادي بتوفير مسار احترافي واضح يتيح للاعبيه الانتقال من فرق الناشئين إلى الفريق الأول. 

كما يؤكد استمرار الأكاديمية في تخريج أجيال من اللاعبين الواعدين، بما يعكس رسالتها في إعداد نجوم المستقبل والمساهمة في دعم وتطوير كرة القدم المصرية.

ويُعد أحمد أشرف، لاعب خط الوسط، أحد أبناء أكاديمية وادى دجلة، حيث انضم إليها عام 2014 وتدرج في مختلف فرق الناشئين والشباب حتى وقّع أول عقد احترافي له مع النادي في عام 2026. 

كما سار أحمد حزين، لاعب قلب الدفاع، على النهج ذاته، بعد انضمامه إلى الأكاديمية عام 2016، إذ واصل مسيرته عبر مختلف المراحل السنية قبل أن يوقّع أول عقد احترافي له مع النادي في عام 2026.

تُعد أكاديمية أندية وادى دجلة لكرة القدم واحدة من أبرز المؤسسات الرياضية المتخصصة في اكتشاف المواهب الكروية الشابة، حيث تلتزم بتطوير مهارات اللاعبين الناشئين وصقل قدراتهم وفق أحدث الأساليب التدريبية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من لاعبي كرة القدم القادرين على المنافسة على المستويين المحلي والدولي.

وادى دجلة نادي وادى دجلة أحمد أشرف أحمد حزين أكاديمية وادى دجلة

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