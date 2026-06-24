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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من بيراميدز إلى وادي دجلة.. ماذا قدم تاكيس جونياس خلال رحلته مع الكرة المصرية؟

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
محمود أحمد

خيم الحزن على الوسط الرياضى المصري بعد الإعلان عن وفاة المدرب اليوناني تاكيس جونياس عن عمر 54 عامًا ليطوي القدر صفحة أحد المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة المصرية بعدما ارتبط اسمه بتجربتين مختلفتين مع وادي دجلة وبيراميدز صنعتا له مكانة خاصة لدى الجماهير والمتابعين.

ورغم أن جونياس لم يحصد ألقابًا خلال مسيرته في مصر فإن أفكاره الهجومية وشخصيته الهادئة جعلتاه من الأسماء التي فرضت حضورها في الدوري الممتاز خاصة مع بيراميدز الذي شهد معه واحدة من أفضل فتراته الهجومية.

بداية مصرية مع وادي دجلة

وصل المدرب اليوناني إلى الكرة المصرية عبر بوابة وادي دجلة حيث تولى قيادة الفريق في مرحلة كانت تشهد محاولات لبناء مشروع يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ.

وخلال فترته مع "الغزلان" قاد جونياس الفريق في 54 مباراة بمختلف المسابقات حقق خلالها 15 انتصارًا مقابل 15 تعادلًا و24 هزيمة.

وسجل وادي دجلة تحت قيادته 67 هدفًا بينما استقبل 77 هدفًا وهي أرقام عكست فلسفته القائمة على اللعب المفتوح لكنها كشفت في الوقت نفسه عن معاناة دفاعية أثرت على نتائج الفريق.

ورغم تذبذب النتائج نجح المدرب اليوناني في تقديم عدد من اللاعبين بصورة مميزة كما ترك انطباعًا إيجابيًا بسبب أسلوبه الفني المختلف.

تجربة أكثر نضجًا مع بيراميدز

عاد تاكيس جونياس إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز الذي كان يبحث عن هوية فنية واضحة تناسب طموحاته الكبيرة.

وخلال 51 مباراة قاد فيها الفريق السماوي حقق 29 فوزًا مقابل 11 تعادلًا و11 خسارة بنسبة انتصارات تجاوزت 56%.

وظهر بيراميدز بصورة هجومية لافتة تحت قيادة المدرب اليوناني بعدما سجل لاعبوه 89 هدفًا بينما استقبلت شباك الفريق 38 هدفًا فقط ليحقق أحد أفضل المعدلات الهجومية والدفاعية خلال تلك الفترة.

واعتمد جونياس على كرة القدم الهجومية والاستحواذ وبناء اللعب من الخلف وهي الأفكار التي منحت بيراميدز شخصية واضحة داخل الملعب وساهمت في منافسة الفريق على المراكز المتقدمة محليًا.

105 مباريات و156 هدفًا

وبالنظر إلى مجمل مسيرته في مصر خاض تاكيس جونياس 105 مباريات مع بيراميدز ووادي دجلة حقق خلالها 44 انتصارًا و26 تعادلًا مقابل 35 هزيمة.

وسجلت الفرق التي أشرف عليها 156 هدفًا بينما استقبلت 115 هدفًا ليؤكد المدرب الراحل انحيازه الدائم لكرة القدم الهجومية حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض التوازن الدفاعي.

تاكيس جونياس الكرة المصرية وادي دجلة بيراميدز الدوري المصري

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