أخفى مرضه الخبيث لعامين .. تاكيس جونياس يرحل في صمت

خيم الحزن على الوسط الرياضي في اليونان ومصر بعد الإعلان عن وفاة المدير الفني السابق لناديي وادي دجلة وبيراميدز، اليوناني تاكيس جونياس، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت تقارير إعلامية يونانية أن المدرب الراحل، أحد أبرز الأسماء في الكرة اليونانية خلال السنوات الماضية، توفي بعد معاناة استمرت قرابة عامين مع المرض الخبيث، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الوفاة.

وكان ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أول من أعلن نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، ناعيًا المدرب الذي ارتبط بعلاقة قوية بالنادي.

ويشار إلى أن جونياس اختار إخفاء مرضه عن الإعلام طوال الفترة الماضية، ولم يُخبر به سوى عدد محدود من المقربين، على رأسهم ماجد سامي، الذي ظل داعمًا له طوال رحلة العلاج.

ويُعد تاكيس جونياس من الأسماء المعروفة في عالم التدريب، حيث سبق له قيادة فريقي إرجوتيليس اليوناني ووادي دجلة وبيراميدز في مصر، وترك بصمة واضحة بأسلوبه الهجومي وفلسفته التدريبية الخاصة.

كما يمتلك الراحل مسيرة كلاعب، حيث ارتدى قمصان عدد من الأندية أبرزها أولمبياكوس اليوناني، وسبورتنج خيخون الإسباني، إضافة إلى فتراته في الدوري الإيطالي مع كروتوني وميسينا قبل اعتزاله.

وعُرف جونياس بشخصيته الهادئة والبسيطة خارج الملعب، حيث ابتعد عن الأضواء في السنوات الأخيرة واهتم بلعب الجولف، كما كان يمثل نادي جليفاذا في هذه الرياضة.

وخلال فترة مرضه، حرص ماجد سامي على زيارته أكثر من مرة ودعمه بشكل مستمر، تقديرًا للعلاقة التي جمعتهما على مدار سنوات العمل داخل وادي دجلة.

برحيل تاكيس جونياس، يفقد الوسط الرياضي مدربًا ترك بصمة إنسانية وفنية واضحة، سواء في مصر أو اليونان، تاركًا خلفه إرثًا من الاحترام والتقدير داخل وخارج الملعب.