انطلاق تدريبات التَّرقي لمعلمي منطقة أسوان الأزهرية

انطلقت اليوم السبت أُولى فعاليات برامج التَّرقي للمعلمين على كادر المعلم بمنطقة أسوان الأزهرية والتى تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026م والتى تعقد بقاعات التدريب بمعهد فتيات أسوان النموذجي، ومعهد فتيات إدفو.

وتفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، قاعة التدريب بمعهد فتيات أسوان النموذجي، للاطمئنان على انتظام سير البرنامج التدريبي، كما أجرى حوارًا مع المتدربين، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من محتوى البرامج التدريبية، لما لها من دور في تنمية المهارات المهنية والارتقاء بالأداء التعليمي، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية.

يبلغ إجمالي عدد المتدربين 200 متدربًا موزعين على 8 مجموعات تدريبية، بواقع 25 متدربًا بكل مجموعة، وتستمر مدة كل دورة تدريبية ثلاثة أيام، حيث تم تخصيص قاعة معهد فتيات أسوان النموذجي لمعلمي إدارات أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة فى الفترة من 2026/8/8 حتى 2026/8/27 فيما خصصت قاعة معهد فتيات إدفو لمعلمي إداراتي إدفو شرق وإدفو غرب فى الفترة من 2026/8/29 حتى 2026/9/7.

تدريب

تأتي هذه البرامج التدريبية في إطار حرص الأزهر الشريف على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، ودعم جهود الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري، بما يسهم في إعداد كوادر تعليمية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التطوير وتحقيق التميز في الأداء.