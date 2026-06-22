أبطال وادي دجلة يتألقون في الكاراتيه في بطولة البحر المتوسط

واصل أبطال نادي وادى دجلة للكاراتيه، تألقهم على الساحتين الإقليمية والدولية، بعدما حققوا سلسلة من الإنجازات المميزة بحصد العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة خلال منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، التي استضافتها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو 2026، مما يؤكد مكانة النادي كأحد أبرز الكيانات الرياضية التي تدعم للأبطال والموهوبين في مختلف الألعاب.

ونجح إثنان من أبطال النادي، في اعتلاء منصة التتويج وحصد الميداليات الذهبية، حيث توجت ملك رجب بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن 61 كجم سيدات، فيما أحرزت ياسمين أحمد مجدي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات وزن 68 كجم سيدات.

كما واصل لاعبو النادي تحقيق نتائج رائعة عندما فاز محمود الحبشي بالميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات الكاتا ضمن بطولة الألعاب الشاطئية، ليؤكد أبطال وادي دجلة حضورهم القوي وتميزهم في مختلف المنافسات.

وعلى الجانب الآخر، واصل لاعبو نادي وادي نجاحاتهم بعدما تمكن عدد من أبطال النادي من الفوز بالميداليات البرونزية والمراكز الثالثة في مختلف المنافسات.

وشملت قائمة المتوجين اللاعبة مريم أحمد مجدي، التي أحرزت الميدالية البرونزية في منافسات الوزن المفتوح، وخيري عمرو الذي توج بالميدالية البرونزية في منافسات وزن -70 كجم رجال، إلى جانب مريم محمد فايز التي حصدت برونزية وزن 53 كجم سيدات، ومايا وليد التي فازت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات وزن 59 كجم سيدات.

وتعكس هذه النتائج المميزة المكانة الرائدة التي يتمتع بها نادي وادي دجلة في رياضة الكاراتيه، والنجاح المستمر لجهوده في اكتشاف المواهب الرياضية وصقل مهاراتها وتوفير بيئة متكاملة تدعم تطور اللاعبين على المستويين الفني والبدني.

كما تأتي هذه الإنجازات نتيجة لاستراتيجية النادي الهادفة إلى إعداد وتطوير جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال البطولات المقبلة.

وتأتي المشاركة في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه ضمن جهود الاتحاد المصري للكاراتيه لتوفير فرص احتكاك دولية للاعبين، مما يسهم في اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والتنافس مع مختلف المدارس العالمية. كما تمثل البطولة محطة مهمة في إعداد وتأهيل جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.