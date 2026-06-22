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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي بأول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم

ياسر إدريس
ياسر إدريس
عبدالله هشام

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الفوز المستحق الذي حققه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات كأس العالم 2026، وهو يُعد أول انتصار للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هذا الإنجاز التاريخي يأتي امتدادًا للدعم والرعاية غير المسبوقين اللذين توليهما القيادة السياسية للرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضيين والمنتخبات الوطنية كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية.

كما تقدم المهندس ياسر إدريس بخالص التهنئة إلى جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، وجميع لاعبي المنتخب الوطني، مشيدًا بالأداء المتميز والروح القتالية العالية والإصرار الكبير الذي ظهر عليه اللاعبون طوال المباراة، بما أسعد الجماهير المصرية وأدخل الفرحة إلى قلوب الملايين.

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن ثقته الكاملة في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشواره في البطولة، بما يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية الكبيرة على الساحة العالمية.

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي منتخب نيوزيلندا

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