ملخص وأهداف فوز منتخب مصر بثلاثية على نيوزيلندا بكأس العالم

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أهداف مباراة مصر ونيوزيلندا

افتتح سورمان لاعب نيوزيلندا أهداف المباراة بهدف في مرمى مصر بالدقيقة 15 من ضربة رأس، فيما سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لـمنتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الدقيقة 59 بعد عرضية مميزة من محمد هاني.

وتقدم محمد صلاح لمنتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 67 في مرمى نيوزيلندا قبل أن يضيف تريزيجية الهدف الثالث برأسية مميزة.

ويواجه منتخب مصر منافسه إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 والتي ستحسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي لدور الـ32 .

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية.