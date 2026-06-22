قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يحتفي بفوز منتخب مصر: شرفتوا الكرة المصرية وكتبتم تاريخا جديدا
الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه
بنسبة نجاح 72.09%.. محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية
وزير التموين يبحث تنفيذ مشروع CARRY ON وتطوير البنية التكنولوجية للمنافذ
ملخص وأهداف فوز منتخب مصر بثلاثية على نيوزيلندا بكأس العالم
جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل
"حار رطب نهارا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
قبل التحول للدعم النقدي.. كم سعر كيلو السكر في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية؟
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص وأهداف فوز منتخب مصر بثلاثية على نيوزيلندا بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أهداف مباراة مصر ونيوزيلندا

افتتح سورمان لاعب نيوزيلندا أهداف المباراة بهدف في مرمى مصر بالدقيقة 15 من ضربة رأس، فيما سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لـمنتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الدقيقة 59 بعد عرضية مميزة من محمد هاني.

وتقدم محمد صلاح لمنتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 67 في مرمى نيوزيلندا قبل أن يضيف تريزيجية الهدف الثالث برأسية مميزة.

ويواجه منتخب مصر منافسه إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 والتي ستحسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي لدور الـ32 .

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026 مباراة مصر ونيوزيلندا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

بروتون ساجا موديل 2027

مواصفات بروتون ساجا أرخص سيدان في 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027

شيرى تيجو 7 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

أجهزة الراوتر

دليل المحترفين لتسريع الإنترنت.. كيف ترفع كفاءة الراوتر والشبكة المنزلية؟

بالصور

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد