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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاحتفالات مستمرة أمام فندق لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا - فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يواصل الجمهور المصري احتفالاته بعد فوز الفراعنة الأول والتاريخي في كأس العالم على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات من المونديال.

وتواجد الجمهور المصري عند فندق إقامة لاعبي منتخب مصر ليحتفلوا بالفوز الاول والتاريخي في المونديال 

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويواجه منتخب مصر منافسه إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 والتي ستحسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي لدور الـ32 .

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية.

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